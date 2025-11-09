Dobro jutro, Briselu! Orban je postigao dogovor sa Trampom kakav bi mnoge zemlje poželele

Alo pre 2 sata
Dobro jutro, Briselu! Orban je postigao dogovor sa Trampom kakav bi mnoge zemlje poželele

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je postigao dogovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o finansijskom zaštitnom štitu

"Možemo da kažemo i to da ovim sporazumom imamo gotovo neograničene mogućnosti finansiranja u Sjedinjenim Američkim Državama, kojima možemo da zamenimo bilo koji novac iz Brisela", rekao je Orban juče u avionu VizEra, prenosi Hirado. Odgovarajući na pitanja novinara tokom leta iz Vašingtona ka Budimpešti, posle sastanka sa Trampom u Beloj kući, on je naglasio da ako bi Mađarska ili njen finansijski sistem bili izloženi bilo kakvom spoljašnjem napadu, Amerikanci su
