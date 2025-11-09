Stoltenberg otkrio šta ga je Zelenski molio iz bunkera, pozvao se na sukob u jugoslaviji: Da smo ga poslušali, NATO bi ušao u rat sa Rusijom

Alo pre 1 sat
Stoltenberg otkrio šta ga je Zelenski molio iz bunkera, pozvao se na sukob u jugoslaviji: Da smo ga poslušali, NATO bi ušao u…

Bivši generalni sekretar NATO-a progovorio je o pozivu koji je dobio od Zelenskog na samom početku sukoba u Ukrajini

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg otkrio je da je u februaru 2022. godine, na samom početku sukoba u Ukrajini, dobio poziv od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji je iz bunkera u Kijevu molio za uspostavljanje zone zabrane leta iznad Ukrajine. - Zelenski me je pozvao iz bunkera u Kijevu, blizu kojeg su bili stacionirani ruski tenkovi. Rekao mi je: "Prihvatam da nećete poslati kopnene trupe NATO-a. Ali molim vas, zatvorite vazdušni
