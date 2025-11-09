"Dobili neograničeno oslobađanje od sankcija SAD za ruski gas i naftu"

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da je Mađarska dobila neograničeno oslobađanje od sankcija SAD za korišćenje ruske nafte i gasa, što je u suprotnosti sa izjavom zvaničnika Bele kuće koji je rekao da im je odobreno izuzeće na godinu dana.

Prošlog meseca, američki predsednik Donald Tramp uveo je sankcije ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft, uz pretnju dodatnim sankcijama prema subjektima koji kupuju naftu od tih kompanija. Mađarski premijer Viktor Orban, dugogodišnji saveznik Trampa, sastao se sa predsednikom SAD u petak u Beloj kući da bi zatražio odlaganje sankcija. Mađarska se u velikoj meri oslanja na ruske energente, a Orban, koji je na vlasti već 15 godina, suočava se sa tesnim