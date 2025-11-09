Bela kuća demantovala Sijarta: Mađarsko izuzeće od sankcija važi samo godinu dana

Bela kuća je danas saopštila da je Mađarskoj odobreno jednogodišnje izuzeće od sankcija na isporuku nafte i gasa iz Rusije, a ne neograničeno, kako tvrdi Budimpešta, objavio je Rojters.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas je izavio da je Mađarska dobila vremenski neograničeno izuzeće od sankcija na sastanku koji su 7. novembra u Beloj kući imali premijer Viktor Orban i američki predsednik Donald Tramp. „Zvaničnik Bele kuće je Rojtersu danas potvrdio da izuzeće od sankcija važi godinu dana“, navela je britanska agencija. On je dodao da je Mađarska rekla da će diversifikovati snabdevanje energentima i da se obavezala na kupovinu