CIK: Do 15 časova glasalo oko 20,8 odsto upisanih glasača

Predsednik Centralne izborne komisije Kosova (CIK) Krešnik Radonići izjavio je da je do 15 časova izlaznost na lokalnim izborima dostigla 20,78 odsto, odnosno 273.666 glasača od 1.316.672 upisanih u birački spisak.Radonjići je rekao da je u prvom krugu izbora za gradonačelnike do 15 časova glasalo 25,33 odsto upisanih, odnosno 333.489 glasača. Što se tiče glasanja uz asistenciju, Radonići je naglasio da je ono zagarantovano zakonom i pravilnikom, ali da je CIK,