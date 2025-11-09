Prvi rezultati drugog kruga lokalnih izbora na KiM: Srpska lista vodi u Klokotu

B92 pre 9 minuta
Prvi rezultati drugog kruga lokalnih izbora na KiM: Srpska lista vodi u Klokotu

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija večeras su zatvorena biračka mesta za drugi krug lokalnih izbora u 18. opština, a do 19 časova kada su zatvorena izlaznost je, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije bila 32, 82 odsto.

U drugom krugu lokalnih izbora na KiM do 19 časova glasalo je 432.107 od 1.316.672 upisanih birača, dok je u opštini Klokot, jedinoj u drugom krugu sa srpskom većinom glasalo 27,17 odsto birača, odnosno 1.136 od 4.181 upisanih birača. Na sajtu CIK-a se navode i preliminarni rezultati, prema kojima je u Klokotu kandidat Srpske liste Božidar Dejanović osvojio 90,03 odsto glasova. Nakon prvog kruga lokalnih izbora održanog 12. oktobra, u drugi krug u Klokotu prošli su
