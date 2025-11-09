Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD takozvane robe dvostruke namene

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD takozvane robe dvostruke namene

Kina je suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene u koju spadaju, između ostalog galijum, germanijum, antimon i supertvrdi materijali, saopštilo je danas kinesko ministarstvo trgovine.

Ova mera stupa na snagu danas i trajaće do 27. novembra 2026. godine, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva, ali bez dodatnih detalja, prenosi Rojters. Kineske vlasti su u petak saopštile da suspenduju kontrolu izvoza uvedenu 9. oktobra, uključujući ograničenja na izvoz određenih retkih metala i materijale za litijumske baterije. Predsednik Kine Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp su se ranije složili da smanje carine i pauziraju druge trgovinske mere
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kina ublažila restrikcije na izvoz kritičnih metala, grafita i američke soje

Kina ublažila restrikcije na izvoz kritičnih metala, grafita i američke soje

Nedeljnik pre 3 sata
Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Kina ublažava izvozne kontrole ka SAD, za galijum, germanijum i antimonijum

Bloomberg Adria pre 3 sata
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

Blic pre 2 sata
Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

Nova pre 3 sata
Preokret u trgovinskom ratu sa SAD: Kina povukla potez koji niko nije očekivao

Preokret u trgovinskom ratu sa SAD: Kina povukla potez koji niko nije očekivao

Mondo pre 3 sata
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD

B92 pre 3 sata
Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene

Kina suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namene

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersKinaDonald Trampizvoz

Svet, najnovije vesti »

PCATI: Izrael drži desetine Palestinaca iz Gaze u tajnom podzemnom zatvoru

PCATI: Izrael drži desetine Palestinaca iz Gaze u tajnom podzemnom zatvoru

RTV pre 19 minuta
Orban: Postigao sam dogovor sa Trampom

Orban: Postigao sam dogovor sa Trampom

Vesti online pre 3 minuta
Supertajfun "Fung-vong" preti Filipinima – evakuisano više od milion stanovnika

Supertajfun "Fung-vong" preti Filipinima – evakuisano više od milion stanovnika

RTS pre 19 minuta
Presušuju rezervoari vode u Iranu: Moguća evakuacija Teherana

Presušuju rezervoari vode u Iranu: Moguća evakuacija Teherana

NIN pre 24 minuta
Lavrov spreman da se sastane oči u oči sa Rubiom: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod ovim uslovima!

Lavrov spreman da se sastane oči u oči sa Rubiom: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod ovim uslovima!

Kurir pre 24 minuta