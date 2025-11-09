Kina ublažila restrikcije na izvoz retkih metala u SAD

U novom znaku smirivanja odnosa posle prošlonedeljnog susreta kineskog i američkog predsednika, Kina je danas potvrdila da je suspendovala zabranu izvoza u SAD retkhih metala galijuma, germanijuma i antimona, važnih u industrijskoj proizvodnji.

Peking je u decembru 2024. godine uveo restrikcije za te metale u okviru propisa uperenih protiv proizvoda za duplu upotrebu, odnosno koji mogu da se koriste u civilne svrhe, ali i za vojne, na primer za proizvodnju oružja. Te zabrane suspendovane su od danas, do 27. novembra 2026. godine, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine. Time je Kina potvrdila objavu Bele kuće pre nekoliko dana. Objava je novi znak dobre volje Pekinga, posle susreta predsednika Kine i