Zvezda posle drame pobedila Spartak u Subotici

Crvena zvezda je pobedom nad Lilom prekinula seriju mečeva bez pobede, a u Subotici je i 19. put uzastopno savladala Spartak 3:2 (1:0), te je prekinula i seriju od tri meča bez "trojke" u Mozzart Bet Superligi.

Nije to bilo neko dobro izdanje šampiona, ali su nekako preživeli "ludilo" u drugom delu kada su za pet minuta prokockali prednost od 2:0, da bi Vasilije Kostov brzo postigao i treći gol i doneo tako željeni trijumf. Imali su crveno-beli mnogo problema sa tranzicijom Subotičana. Nije im dovoljna opomena bio poništen gol Oseija (9. minut, ofsajd), pa su slabo reagovali u 14. minutu kada je hitronogi napadč Spartaka u gužvi sproveo loptu u mrežu. Ipak, ponovo je VAR