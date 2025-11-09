Platio cenu loših rezultata: Barselona otpustila trenera, evo ko je glavni favorit da ga zameni!

Hot sport pre 35 minuta
Platio cenu loših rezultata: Barselona otpustila trenera, evo ko je glavni favorit da ga zameni!

Navijači izvršili pritisak na upravu kluba! Košarkaški klub Barselona i dosadašnji trener Đoan Penjaroja raskinuli su saradnju, što je i zvanično potvrđeno iz katalonskog kluba.

Ova odluka usledila je nakon novog neuspeha u španskoj ACB ligi, gde je Barselona doživela težak poraz od Đirone (96:78). Bio je to treći uzastopni neuspeh tima, nakon čega je postalo jasno da Penjaroja više nema sigurnu poziciju na klupi. Prethodno je katalonski velikan izgubio i evroligaški “El Klasiko” od Real Madrida na domaćem terenu, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo među navijačima i pojačalo pritisak na upravu kluba. ̃ ̧ ̀. L’entrenador del Barça, Joan
