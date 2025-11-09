Real Madrid zatečen: Četvrti uzastopni put nije pobedio ovog rivala u španskom prvenstvu!

Večernje novosti
Real Madrid zatečen: Četvrti uzastopni put nije pobedio ovog rivala u španskom prvenstvu!

Fudbaleri Real Madrida osvojili su samo bod na gostovanju Rajo Valjekanu 0:0 u utakmici 12. kola španske La Lige.

FOTO: Tanjug/AP Madriđani su četvrti put u nizu ostali bez trijumfa na gostovanju Raju, ali su sačuvali prvo mesto. Bar za sada. Jer, Real ima 31 bod, sledi Viljareal sa 26, te Barselona sa 25, uz meč manje. Foto: FOTO: Tanjug/AP POGLEDAJ GALERIJU Barsa večeras gostuje Selti koja jeste trinaesta na tabeli, ali je pretposlednja po učinku na svom stadionu: Od šest utakmica nije dobila nijednu - zabeležila je remi i pet poraza. Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije
