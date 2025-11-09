Real strahovao, ali pobedio Huventud, Božić srušio Valensiju

Kompletirano je i šesto kolo ACB lige. U nedelju, Real Madrid je pobedio, a poraze su doživeli Valensija, Barselona i Baskonija. Real Madrid je u Badaloni savladao Huventud rezultatom 80:75. Novi centar ekipe Serđa Skariola – Aleks Len – bio je najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 12 poena, i to za samo 13 minuta iz igre. Bek Teo Maledon je meč završio sa 11 poena i 4 asistencije, dok su se istakli još i krilni centar Trej Lajls (8 poena, 9 skokova) i plejmejkeri