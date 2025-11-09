Real došao glave treneru Barselone, Penjaroja smenjen

Sportski žurnal pre 1 dan
Real došao glave treneru Barselone, Penjaroja smenjen

Penjaroja je u Barselonu došao u junu 2024. godine, a odlazi nakon tri vezana poraza

Španski košarkaški trener Đoan Penjaroja smenjen je večeras sa funkcije šefa stručnog štaba Barselone. - Barselona se zahvaljuje Penjaroji na profesionalizmu i želimo mu mnogo uspeha u budućnosti - navodi se u saopštenju kluba. Penjaroja je u Barselonu došao u junu 2024. godine, a odlazi nakon tri vezana poraza, od čega su dva u španskom šampionatu, a jedan u Evroligi (poraz na svom terenu od Real Madrida 92:101). Njega će na klupi privremeno zameniti pomoćni
