Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Južne vesti pre 8 minuta
Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’
Reuters Toplo-hladno. Tako bi mogao da se opiše odnos na relaciji Beograda i Moskve pošto je Aleksandar Vučić najavio da bi Srbija mogla da promeni odluku o uvođenju sankciji Rusiji, kao i da nema problema ako srpska municija završi u Ukrajini. Nije bilo potrebno mnogo vremena da se oglase iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova. „Kada čitam sve ove intervjue sa predsednikom Srbije, pitam se da li postoji jedan predsednik Vučić? „Čini mi se kao da intervjue daju
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Vučić o izjavi Marije Zaharove: 'Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način'

Vučić o izjavi Marije Zaharove: 'Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način'

BBC News pre 18 minuta
Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Danas pre 8 minuta
Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Danas pre 8 minuta
Vučić očekuje rešenje za NIS

Vučić očekuje rešenje za NIS

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMoskvaUkrajinaRusija

Politika, najnovije vesti »

Drugi krug lokalnih izbora danas na Kosovu u 18 opština

Drugi krug lokalnih izbora danas na Kosovu u 18 opština

N1 Info pre 54 minuta
Počelo glasanje za drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

Počelo glasanje za drugi krug lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji

RTV pre 14 minuta
Grbović (PSG): Neće Vučić jednog dana ustati i shvatiti da nanosi rane ovom društvu

Grbović (PSG): Neće Vučić jednog dana ustati i shvatiti da nanosi rane ovom društvu

Danas pre 14 minuta
Vučić o izjavi Marije Zaharove: 'Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način'

Vučić o izjavi Marije Zaharove: 'Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način'

BBC News pre 18 minuta
Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Vučić o izjavi Marije Zaharove: ‘Najlakše da na nepristojnost odgovorim na isti način’

Danas pre 8 minuta