Stanković utišao kritičare: Spartak iz Moskve zabeležio važnu pobedu!

Tim Dejana Stankovića ostvario je važnu pobedu, posebno u danima kada svi već proglašavaju srpskog stručnjaka za bivšeg trenera Spartaka.

Heroj pobede je Argentinac Pablo Solari, koji je postigao oba gola za pobednički tim. Prvi put je pogodio u 36. minutu, a prednost Spartaka duplirao u 52. i tada rešio pitanje pobednika. Iako je Ahmat smanjio zaostatak na isteku sat vremena igre preko Melkadzea, do kraja je Stankovićev tim odoleo i sačuvao vredna tri boda. Sada Spartak ima 25 osvojenih bodova na šestom mestu na tabeli, dok je ekipa Stanislasa Čerčešova ostala na 11. poziciji sa 16 bodova.