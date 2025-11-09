Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni

N1 Info pre 1 sat  |  Radmila Mitrović
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni

Danas u prvom delu dana biće hladno, oblačno i uglavnom suvo, a posle podne i uveče očekujemo kišu.

Tokom noći i jutra došlo je do porasta vazdušnog pritiska, što je uslovilo prestanak padavina, ponegde i razvedravanje. Međutim, do kraja dana ponovo jača uticaj ciklona i donosi nam novi talas kiše. Tokom dana promenljivo oblačno sa slabom kišom samo na jugozapadu Srbije. Kasno posle podne i uveče u većem deljemo kišu, samo se na krajnjem severu zadržava suvo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 11 do 16 stepeni. Još sutra oblačno
Napad na prostorije DS-a u Gornjem Milanovcu

Napad na prostorije DS-a u Gornjem Milanovcu

Ozon press pre 38 minuta
Zastale na kratko, zagonetno posmatrale, a onda nestale u šumi! Redak prizor u Koštunićima: Jovan uslikao nešto nesvakidašnje…

Zastale na kratko, zagonetno posmatrale, a onda nestale u šumi! Redak prizor u Koštunićima: Jovan uslikao nešto nesvakidašnje pored puta (video)

Kurir pre 3 minuta
Jovanović: Niko nije očekivao da ćemo biti prvi u novembru

Jovanović: Niko nije očekivao da ćemo biti prvi u novembru

Sportski žurnal pre 32 minuta
Novi Sad obeležio 107. Godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu: U slobodi otpočeo ubrzani razvoj grada

Novi Sad obeležio 107. Godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu: U slobodi otpočeo ubrzani razvoj grada

Večernje novosti pre 13 minuta
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni

Oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni

N1 Info pre 1 sat