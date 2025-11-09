Obilne padavine stižu u Srbiju! Evo kada i gde će najviše pljuštati: Očekuje se i preko 30 litara kiše

Nakon današnjeg kratkotrajnog predaha od padavina, Srbiju uskoro očekuje novi talas padavina.

Ove večeri kiša je već zahvatila južne predele Srbije i pada na Kosovu i Metohiji. Tokom noći i ponedeljka Srbija će biti pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, koji će se preko južnog dela Jadrana premeštati dalje na istok. U toku večeri padavine će zavatiti jugozapadne delove Srbije, a tokom noći širiće se prema ostalim predelima. U ponedeljak će u celoj Srbiji biti oblačno sa kišom i pljuskovima. Obilnije padavine noćas i ujutro očekuju se u jugozapadnim