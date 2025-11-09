Vremenska prognoza za 10. novembar: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

Vreme u Srbiji će danas biti mestimično oblačno sa kišom, a na severu Vojvodine suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Padavine će popodne prvo prestati u Vojvodini, a tokom noći i u ostatku Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a jutarnja temperatura će biti od četiri stepena do 11, dok se najviša očekuje od devet do 15 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti povremeno oblačno sa kišom, dok se tokom noći očekuje razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura će se kretati između osam i 10 stepeni.