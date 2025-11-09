Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 13 časova glasalo 13,22 odsto birača

NIN pre 29 minuta  |  Beta
Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Glasa se u 18 opština, do 13 časova glasalo 13,22 odsto birača

Drugi krug lokalnih izbora biće održan danas u 18 opština na Kosovu.

Prizren, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Peć, Suva Reka, Vitina, Vučitrn i Klokot su opštine u kojima će se kandidati za predsednika suočiti u drugom krugu. Na nivou Kosova, Pokret Samoopredeljenje (PS) predvodi sa najvećim brojem kandidata u drugom krugu lokalnih izbora, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista.
