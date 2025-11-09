Lavrov o sastanku sa Rubiom: Komuniciramo telefonom, sastaćemo se kada za tim bude potrebe

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, ali da Rusija neće da odustane od svojih ključnih uslova za okončanje rata u Ukrajini, prenosi danas agencija Rojters.

Kremlj je u petak odbacio izveštaje zapadnih medija da je Lavrov pao u nemilost ruskog predsednika Vladimira Putina kada su propali planovi za Putinov susret sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, posle poruke iz Lavrovljevog minsitarstva koja je ukazala da Moskva nije spremna da popusti u svojim zahtevima oko Ukrajine, prenosi Rojters. "Državni sekretar Marko Rubio i ja razumemo potrebu za redovnom komunikacijom", rekao je Sergej Lavrov, Putinov ministar
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersSergej LavrovRusijaDonald Trampsad

