Lavrov spreman da se sastane oči u oči sa Rubiom: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod ovim uslovima!

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da se lično sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, koji je Lavrov nazvao "ukrajinskim pitanjem".

Ipak, ponovio je nepopustljiv stav Moskve po pitanju ruskih interesa koji moraju biti uzeti u obzir da bi rat bio okončan. - Zajedno sa ministrom Rubiom razumemo potrebu za redovnom komunikacijom, važno je razgovarati o ukrajinskom pitanju i unapređivati bilateralnu agendu - rekao je Lavrov u intervjuu za državnu agenciju RIA Novosti objavljenom 9. novembra. - Razgovaramo telefonom i spremni smo na lične sastanke kad god bude potrebno - dodao je on. Mediji su