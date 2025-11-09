"Spremni smo na sastanke oči u oči, kad god je potrebno": Lavrov voljan da razgovara sa američkim sekretarom

Mondo pre 2 sata  |  Mihajlo Sfera
"Spremni smo na sastanke oči u oči, kad god je potrebno": Lavrov voljan da razgovara sa američkim sekretarom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali je naglasio da se pri postizanju mira u Ukrajini moraju uzeti u obzir interesi Rusije.

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov izgubio naklonost predsednika Vladimira Putina, nakon što su prošlog meseca zamrznuti napori za organizovanje samita između Putina i američkog predsednika Donalda Trampa. Prema pisanju Rojtersa i drugih medija, Vašington je otkazao planirani samit nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti u vezi sa svojim zahtevima po pitanju Ukrajine.
Lavrov spreman da se sastane oči u oči sa Rubiom: Rusija je za okončanje rata u Ukrajini, ali pod ovim uslovima!

Kurir pre 1 sat
Lavrov se upravo oglasio Prvi put nakon priče da ga je Putin "pustio niz vodu"

Alo pre 1 sat
Lavrov: Ministarstvo radi po Putinovom nalogu o testovima, dijalog sa SAD se nastavlja

NIN pre 2 sata
Lavrov: Putinova ideja o START-u je jednostavna, nemamo nameru da ubeđujemo SAD

Euronews pre 2 sata
Moskva povukla crvenu liniju: Ovo su granice Rusije, tačka!

Alo pre 2 sata
Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Politika pre 2 sata
Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

N1 Info pre 3 sata
