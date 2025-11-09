"Spremni smo na sastanke oči u oči, kad god je potrebno": Lavrov voljan da razgovara sa američkim sekretarom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali je naglasio da se pri postizanju mira u Ukrajini moraju uzeti u obzir interesi Rusije.

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov izgubio naklonost predsednika Vladimira Putina, nakon što su prošlog meseca zamrznuti napori za organizovanje samita između Putina i američkog predsednika Donalda Trampa. Prema pisanju Rojtersa i drugih medija, Vašington je otkazao planirani samit nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti u vezi sa svojim zahtevima po pitanju Ukrajine. List