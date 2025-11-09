Novi detalji jezivog sudara na Obrenovačkom putu: Sitroen ušao u suprotnu traku i direktno udario u autobus, vozaču nije bilo spasa

Policija reguliše saobraćaj na Obrenovačkom putu, gde je jutros oko 6.15 časova došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a osam je povređeno.

U nesreći, koja se dogodila u blizini Umke, učestvovali su autobus na liniji 860 i automobil marke „sitroen“. Kako javlja reporter sa lica mesta, policija i dalje vrši uviđaj dok se saobraćaj otežano odvija na ovom delu puta. Telo stradalog i dalje se nalazi pored automobila, dok su povređeni prevezeni u Urgentni centar. Hitna pomoć je na lice mesta poslala tri ekipe, koje su zbrinule i transportovale povređene u bolnicu. U ovom trenutku nije poznat stepen njihovih