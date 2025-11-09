Zbog blokade rada vlade SAD otkazano više od 1.300 letova širom zemlje

Politika pre 6 sati
Zbog blokade rada vlade SAD otkazano više od 1.300 letova širom zemlje

Smanjenje broja polazaka povećaće se na šest odsto u utorak

Američke avio-kompanije otkazale su danas 1.330 letova tokom drugog dana ograničenja letova koje je naložila američka vlada širom zemlje, dok se federalna blokada rada vlade nastavlja. Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naložila je avio-kompanijama da od petka smanje broj dnevnih letova za četiri odsto na 40 glavnih aerodroma zbog zabrinutosti za bezbednost u kontroli leta, prenosi Rojters. Blokada rada vlade dovelo je do nedostatka kontrolora leta, jer
