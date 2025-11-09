Štrajk glađu: Koje su posledice, koje faze i šta kažu lekari?

Radio 021 pre 1 sat  |  Danas, N1
Dijana Hrka, majka Stefana, koji je pre godinu dana zajedno sa još 15 ljudi stradao u padu betonske nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, osmi dan štrajkuje glađu ispred Ćacilenda, zahtevajući istinu i pravdu.

Mada ponavlja da se "oseća dobro", posebno zbog podrške koju joj daju studenti i građani, već su vidljive fizičke i psihološke promene, što zbog ovog vida nenasilnog otpora, što zbog okolnosti koje ga prate. "Medicinska nauka nipošto ne preporučuje štrajk glađu jer posledice po zdravlje, organizam i psihu mogu biti ozbiljne. Već nakon 72 sata nastaju promene koje mogu ostaviti posledice po zdravlje, pošto se tada iskoriste šećer i depoi glikogena, a jetra počinje
