Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

Rat u Ukrajini – 1355. dan. Nakon ruskih napada na termoelektrane, milioni građana u Ukrajini ostali su bez struje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da okončanje sukoba nije moguće bez uvažavanja ruskih interesa i dodao da je spreman na direktne razgovore sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uveo sankcije visokim ruskim zvaničnicima.

Aksios: Kašnjenja u isporukama američkog oružja NATO saveznicima zbog obustave vlade Isporuka američkog oružja u vrednosti od pet milijardi dolara NATO saveznicima, koje je kasnije moglo biti prebačeno u Kijev, obustavljena je zbog blokade rada meričke vlade, objavio je Aksios, pozivajući se na podatke Stejt departmenta. Američki portal navodi da konačna destinacija oružja nije jasna, ali da često oružje koje SAD prodaju zemljama NATO-a zatim dobija Ukrajina.
