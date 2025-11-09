Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je od 13 do 17 časova dežurnim sredstvima PVO uništeno 10 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa.

Kako je navelo Ministarstvo, sedam bespilotnih letelica oboreno je nad teritorijom Voronješke oblasti, a tri iznad teritorije Belgorodske oblasti, prenosi Interfaks. Ruski vojnici su ranije saopštili da su od 8 do 13 časova uništene četiri ukrajinske letelice. Dva drona su oborena iznad teritorije Brjanske oblasti, a po jedan iznad Kurske oblasti i Krima.
Ključne reči

Rusijadronovi

