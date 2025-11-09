Rat - dan 1.355: Ukrajina je u mraku; Rusi "čiste" Krasnoarmejsk; Zelenski uveo nove sankcije FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.355. dan. Zbog napada drona ukrajinskih Oružanih snaga bez struje je ostalo više od 20.000 stanovnika ruskog regiona Belgorod.Rusija je ponovo napala termoelektranu DTEK-a, čija je oprema već pretrpela ozbiljna oštećenja.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da okončanje sukoba nije moguće bez uvažavanja ruskih interesa i dodao da je spreman na direktne razgovore sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uveo sankcije visokim ruskim zvaničnicima.