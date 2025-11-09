Rat - dan 1.355: Ukrajina je u mraku; Rusi "čiste" Krasnoarmejsk; Zelenski uveo nove sankcije FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Rat - dan 1.355: Ukrajina je u mraku; Rusi "čiste" Krasnoarmejsk; Zelenski uveo nove sankcije FOTO/VIDEO

Rat u Ukrajini - 1.355. dan. Zbog napada drona ukrajinskih Oružanih snaga bez struje je ostalo više od 20.000 stanovnika ruskog regiona Belgorod.Rusija je ponovo napala termoelektranu DTEK-a, čija je oprema već pretrpela ozbiljna oštećenja.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da okončanje sukoba nije moguće bez uvažavanja ruskih interesa i dodao da je spreman na direktne razgovore sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uveo sankcije visokim ruskim zvaničnicima.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Euronews pre 1 dan
"Ukrajinski vojnici se predaju...", odjekuju eksplozije! Stižu šok snimci, sumnja se da je pogođeno kritično mesto! (video)

"Ukrajinski vojnici se predaju...", odjekuju eksplozije! Stižu šok snimci, sumnja se da je pogođeno kritično mesto! (video)

Alo pre 1 sat
Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

RTS pre 3 sata
Zelenski demantovao tvrdnje o Trampu: Svi ga se plaše, za razliku od zapadnih lidera, ja se ne plašim

Zelenski demantovao tvrdnje o Trampu: Svi ga se plaše, za razliku od zapadnih lidera, ja se ne plašim

Euronews pre 5 sati
Lavrov ogolio Trampa: Od kako je došao na vlast, zanimljivi događaji u Pentagonu - kao nekad merdevine od 12 hiljada dolara!

Lavrov ogolio Trampa: Od kako je došao na vlast, zanimljivi događaji u Pentagonu - kao nekad merdevine od 12 hiljada dolara!

Pravda pre 7 sati
Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

NIN pre 7 sati
Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Euronews pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaSergej LavrovRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp u Ukrajini ne može da napravi predstavu kao u Gazi

Tramp u Ukrajini ne može da napravi predstavu kao u Gazi

Radar pre 1 sat
Tragedija na moru! Potopljen brod sa izbeglicama između Malezije i Tajlanda: Sedam migranata stradalo, a 13 spaseno

Tragedija na moru! Potopljen brod sa izbeglicama između Malezije i Tajlanda: Sedam migranata stradalo, a 13 spaseno

Kurir pre 25 minuta
Tramp optužio novinare Bi-Bi-Si-ja da su pokušali da utiču na predsedničke izbore u Americi

Tramp optužio novinare Bi-Bi-Si-ja da su pokušali da utiču na predsedničke izbore u Americi

Politika pre 34 minuta
Huti počeli suđenja optuženima za špijunažu za CIA i Mosad

Huti počeli suđenja optuženima za špijunažu za CIA i Mosad

Politika pre 1 sat
Dženifer Lorens priznala da ima tajni nalog na „tik-toku” preko kojeg „troluje”

Dženifer Lorens priznala da ima tajni nalog na „tik-toku” preko kojeg „troluje”

Politika pre 20 minuta