Na današnji dan, 10. novembar

Danas je ponedeljak, 10. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

1444. - U bici kod Varne osmanske snage porazile su vojsku hrvatsko-ugarskog kralja Vladislava I (na poljskom je poznat kao Władysław III Warneńczyk) koji je i sam poginuo. 1775. - Američki marinci su osnovani od strane Kongresa. 1793. - Louvre, dvorac francuskih kraljeva u Parizu i jedan od najvećih i najpoznatijih muzeja na svetu, otvoren kao muzej od strane francuske revolucionarne vlade. 1871. - Davida Livingstona, koji se smatrao nestalim, pronašao je Henri