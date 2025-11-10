Poslanici u Skupštini Srbije nastavili raspravu o kandidatima za Savet REM-a

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas u 10 časova raspravu o kandidatima za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Na konačnoj listi usaglašenih kandidata za Savet REM-a su kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić.

Kandidati crkava i verskih zajednica su Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez, a kandidati udruženja za zaštitu dece Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković.

Kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja su Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

To je drugi konkurs za izbor članova Saveta REM-a i počeo je u aprilu, pošto je prvi obustavljen zbog odustajanja dela kandidata koji su ukazivali na nepravilnosti u tom procesu.

Srbija je bez Saveta REM-a već godinu dana pošto je prethodnom sazivu, po donošenju izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima, mandat istekao 4. novembra 2024. godine