Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Zatvorena birališta, Priština i Prizren u centru pažnje

Drugi krug lokalnih izbora u 18 opština na Kosovu završen je u nedelju uveče bez većih incidenata.

Birališta su zatvorena u 19 sati, a prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije (CIK), glasalo je 32,8 odsto birača – odnosno glasala građana od ukupno 1.316.672 upisana u birački spisak. U prvom krugu izbora održanom 12. oktobra, dvadeset opština je dobilo nove gradonačelnike, a izlaznost je bila Krešnik Radonjići, predsednik CIK-a, izjavio je da je proces glasanja protekao „mirno i bez nepravilnosti koje bi ugrozile integritet izbora“. On je dodao da