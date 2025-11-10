Grad Leskovac: Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Odsek lokalne poreske administracije Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da četvrta akontacija poreza na imovinu za 2025. godinu dospeva za plaćanje u petak, 14. novembra. „Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije, koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa Zakonom, kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija“, navodi se u