Grad Leskovac: Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Jugmedia pre 27 minuta  |  JuGmedia
Grad Leskovac: Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra
Odsek lokalne poreske administracije Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Leskovca obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da četvrta akontacija poreza na imovinu za 2025. godinu dospeva za plaćanje u petak, 14. novembra. „Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije, koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa Zakonom, kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija“, navodi se u
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Stav.life pre 17 minuta
Uplata četvrte rate poreza na imovinu do 14. novembra

Uplata četvrte rate poreza na imovinu do 14. novembra

Radio sto plus pre 28 minuta
Uplata četvrte rate poreza na imovinu do 14. novembra

Uplata četvrte rate poreza na imovinu do 14. novembra

Danas pre 1 sat
Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembar

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembar

Blic pre 1 sat
Uplata četvrte rate poreza na imovinu u Srbiji do 14. novembra

Uplata četvrte rate poreza na imovinu u Srbiji do 14. novembra

Novi magazin pre 37 minuta
Uplata četvrte rate poreza na imovinu u Srbiji do 14. novembra

Uplata četvrte rate poreza na imovinu u Srbiji do 14. novembra

Biznis.rs pre 37 minuta
Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembar

Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 14. novembar

Euronews pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezKamateLeskovacporez na imovinu

Vojvodina, najnovije vesti »

Potvrđen je slučaj tifusa u Republici Srpskoj - ima bojazan od širenja zaraze

Potvrđen je slučaj tifusa u Republici Srpskoj - ima bojazan od širenja zaraze

RTV pre 13 minuta
Izmenjen režim saobraćaja u Banatskoj ulici

Izmenjen režim saobraćaja u Banatskoj ulici

RTV pre 3 minuta
Raspisan konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici

Raspisan konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici

Nedeljnik pre 13 minuta
Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Četvrta akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. novembra

Stav.life pre 17 minuta
U Lazarevu održan PROTEST povodom opstrukcije Lazarus festa od strane Turističke i Mesne zajednice! Lazarus Fest

U Lazarevu održan PROTEST povodom opstrukcije Lazarus festa od strane Turističke i Mesne zajednice! Lazarus Fest

Volim Zrenjanin pre 7 minuta