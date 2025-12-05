Vremenska prognoza: Oblačno i kišovito vreme

U Srbiji će danas biti oblačno i kišovito vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se slaba kiša očekuje na istoku i jugoistoku zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Jutarnja temperatura biće od tri do osam, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od sedam do 13 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Jutarnja