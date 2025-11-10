Nba liga zavijena u crno! Umrla legenda američke i svetske košarke!

Legendarni američki trener Leni Vlikens preminuo je u 89. godini, a tužne vesti objavila je NBA liga.

Vilkens je bio istinska ikona i legenda američke, ali i svetske košarke, a čak tri puta bio je uvršten u Nejsmitovu "Kuću slavnih"! Prvi put to je bilo 1989. godine kao legendarni plejmejker i najbolji asistent lige, potom 1998. kao slavni trener i osvajač titule sa Sijetl Supersoniksima 1879. Na kraju, 2010. i kao član stručnog štaba Drim tima okupljenog za Olimpijske igre u Barseloni 1992, koji je postao olimpijski šampion. Igrao je za Sent Luis Hokse, današnju