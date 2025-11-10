Đoković se popeo na 4. mesto ATP liste

Nedeljnik pre 1 sat
Đoković se popeo na 4. mesto ATP liste

Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zazima četvrto mesto.

Đoković je četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova. Đoković je u subotu pobedom nad Lorencom Muzetijem u finalu turnira u Atini osvojio svoju ukupno 101. titulu u karijeri, nakon čega je saopštio da ipak neće učestvovati na ovogodišnjem završnom ATP turniru u Torinu. Alkaras na vrhu, Siner drugi Srpskog tenisera će u Torinu zameniti Muzeti, koji je porazom u finalu turnira u Atini ostao na devetom mestu na ATP listi, sa pet bodova manje od Kanađanina Feliksa
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Đoković napredovao na četvrto mesto, Alkaraz ponovo broj jedan

Đoković napredovao na četvrto mesto, Alkaraz ponovo broj jedan

RTS pre 10 minuta
Đoković se popeo na četvrto mesto, Alkaraz preuzeo vrh od Sinera

Đoković se popeo na četvrto mesto, Alkaraz preuzeo vrh od Sinera

Sportske.net pre 14 minuta
Titula je Novaku donela i skok – u Torinu bitka za prvo mesto

Titula je Novaku donela i skok – u Torinu bitka za prvo mesto

Sputnik pre 5 minuta
Đoković skočio na ATP listi

Đoković skočio na ATP listi

Sportski žurnal pre 19 minuta
Alkaraz dobio ljubavno pitanje od bivše 1. teniserke sveta, Ruskinja pravo u metu: "Karlose, jel si slobodan"

Alkaraz dobio ljubavno pitanje od bivše 1. teniserke sveta, Ruskinja pravo u metu: "Karlose, jel si slobodan"

Telegraf pre 4 minuta
Alkaraza pitali o Đokoviću: "Ubio me je, zato neću da lažem..."

Alkaraza pitali o Đokoviću: "Ubio me je, zato neću da lažem..."

Telegraf pre 14 minuta
ATP lista: Alkaraz ponovo broj jedan, Đoković napredovao na četvrto mesto

ATP lista: Alkaraz ponovo broj jedan, Đoković napredovao na četvrto mesto

RTV pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPTorinoKanadaATP listaATP turnirAtina

Sport, najnovije vesti »

Preminuo Leni Vilkens

Preminuo Leni Vilkens

Danas pre 20 minuta
Miloš Stojanović, OK Pirot: Iako oslabljeni dominirali smo i ubedljivo pobedili!

Miloš Stojanović, OK Pirot: Iako oslabljeni dominirali smo i ubedljivo pobedili!

Plus online pre 20 minuta
Pepova 1000

Pepova 1000

Velike priče pre 15 minuta
Veljko Paunović se obraća javnosti uoči susreta sa Engleskom i Letonijom

Veljko Paunović se obraća javnosti uoči susreta sa Engleskom i Letonijom

RTS pre 20 minuta
Bivši selektor Srbije preuzima evroligaša?! Pešić jedna od nekoliko opcija nakon smene trenera u Barseloni!

Bivši selektor Srbije preuzima evroligaša?! Pešić jedna od nekoliko opcija nakon smene trenera u Barseloni!

Hot sport pre 4 minuta