FOTO I VIDEO: Jaćimovići započeli štrajk glađu, studenti i građani im pomogli da postave šator ispred Banovine

Moj Novi Sad pre 41 minuta
FOTO I VIDEO: Jaćimovići započeli štrajk glađu, studenti i građani im pomogli da postave šator ispred Banovine

Naši sugrađani okupili su se danas u 10 časova ispred Banovine, kako bi iskazali svoju podršku autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću i njegovom sinu Milanu, koji su najavili da danas započinju štrajk glađu.

Građani su na ovaj protest došli na poziv studenata u blokadi, a potom i Zborova Novi Sad. Podsećamo, autoprevoznik poznat po tome da je besplatno prevozio studente na proteste, u subotu je objavio da će štrajkovati ispred Banovine, dok mu se ne vrate autobusi, a kasnije je stigla informacija da će mu se u tome pridružiti i njegov sin. − Da umrem ili da mi vrate moje autobuse – napisao je tada. On je danas u 10 časova zvanično i počeo sa štrajkom glađu, postavivši
