Đoković skočio na ATP listi: Evo kako mu je 101. titula pomogla da promeni poziciju

Novak Đoković je u subotu osvojio ATP 250 u Atini i tako postao najstariji osvajač turnira sa 38 godina.

Najbolji svih vremena briljirao je u svom novom domu osvojio 101. titulu u karijeri, a samim tim i napredovao na ATP listi. Novak Đoković je pre nedelju dana bio peti, a sada je na četvrtom mestu i to zahvaljujući pobedi u finalu u Atini nad Lorencom Musetijem. Olimpijski šampion iz Pariza sada ima 4.830 bodova i na taj način je pretekao Bena Šeltona sa 3.970, dok je na šestoj poziciji Tejlor Fric sa 3.935 bodova. Kad su u pitanju oni koji su bolji od Novaka -