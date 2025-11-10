Ziđin nastavlja da kopa u ležištu bakra kod Malog Krivelja: U planu otvaranje još tri kopa, samo u prvi uložiće 117 miliona dolara

N1 Info pre 2 sata  |  eKapija
Ziđin nastavlja da kopa u ležištu bakra kod Malog Krivelja: U planu otvaranje još tri kopa, samo u prvi uložiće 117 miliona…

Rudarska kompanija Ziđin koper doo Bor podnela je resornom ministarstvu Zahtev za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za eksploataciju rudnih tela Cementacija 2 i Cementacija 3 na ležištu Kraku Bugaresku – Cerovo Cementacija.

Ležište je udaljeno 13 kilometara od Bora i dva kilometra od sela Mali Krivelj, a nalazi se na grebenu brda Kraku Bugaresku, piše eKapija. Projekat predstavlja nastavak višedecenijske rudarske aktivnosti u ovom regionu (eksploatacija na površinskom kopu Cementacija 1). Pripremu zahteva uradio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a projekat se zasniva na prethodnim odobrenjima Ministarstva rudarstva i energetike iz 1991. i 2018. godine. Razvoj kopa
