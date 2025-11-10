Ziđin Koper podneo zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu na ležištu Kraku Bugaresku

Naslovi.ai pre 30 minuta

Rudarska kompanija nastavlja eksploataciju na ležištu Kraku Bugaresku podno Bora sa zahtevom za studiju uticaja na životnu sredinu.

Kompanija Serbia Zijin Copper doo Bor podnela je zahtev za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za eksploataciju rudnih tela Cementacija 2 i Cementacija 3 na ležištu Kraku Bugaresku, koje se nalazi 13 km od Bora i 2 km od sela Mali Krivelj. Projekat je nastavak višedecenijske rudarske aktivnosti u regionu.

Ležište je smešteno na grebenu brda Kraku Bugaresku, a eksploatacija će se nastaviti na površinskom kopu Cementacija 1, što je deo dugoročne strategije kompanije za razvoj rudarskih kapaciteta u ovom delu Srbije.