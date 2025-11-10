Otac Marije Šerifović je u drugom braku dobio sina koji se proslavio u poznatom takmičenju, pa nestao: Ovako danas izgleda (FOTO)

Rajko Pavlović, otac Marije Šerifović, preminuo je danas nakon kratke i teže bolesti, saznaje „Blic„.

Rajko je u braku sa Vericom Šerifović dobio ćerku Mariju, ali njihov brak je završen razvodom, dok je u sledećoj zajednici dobio sina Danijela. Danijel Pavlović ostvario je veliku popularnost učešćem u muzičkom takmičenju „Operacija trijumf“, koje je bilo jedno od prvih ovakvog formata. Uspeo je da dođe do finala i osvoji peto mesto, a potom je počeo sa svojom solo karijerom. Prvi album „Stari zagrljaj“ objavljuje 2011. godine, a potom ređa singlove, od kojih se