Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut za zdravlje Dijane Hrke i narodnog poslanika Uglješe Mrdića i da ih je u telefonskom razgovoru zamolio da prekinu štrajk glađu i da ne naškode sebi navodeći da imaju vremena za svaku vrstu političke borbe.

Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je zabrinut što Mrdić i Hrka spavaju u šatorima i što ne uzimaju hranu, kao i da je Hrku pozvao na sastanak u Predsedništvo. ''Raspitao sam se malo kod lekara o nedostatku kalijuma, elektroliti su nešto manji problem, šta god to značilo, ali zabrinut sam u svakom slučaju za zdravlje svakog od njih'', rekao je Vučić. Naveo je da je jutros telefonom razgovarao i sa Hrkom i sa Mrdićem i da ih je zamolio da ne naškode