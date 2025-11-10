Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut za zdravlje Dijane Hrke i narodnog poslanika Uglješe Mrdića i da ih je u telefonskom razgovoru zamolio da prekinu štrajk glađu i da ne naškode sebi navodeći da imaju vremena za svaku vrstu političke borbe.

Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je zabrinut što Mrdić i Hrka spavaju u šatorima i što ne uzimaju hranu, kao i da je Hrku pozvao na sastanak u Predsedništvo. ''Raspitao sam se malo kod lekara o nedostatku kalijuma, elektroliti su nešto manji problem, šta god to značilo, ali zabrinut sam u svakom slučaju za zdravlje svakog od njih'', rekao je Vučić. Naveo je da je jutros telefonom razgovarao i sa Hrkom i sa Mrdićem i da ih je zamolio da ne naškode
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

N1 Info pre 52 minuta
Vučić telefonom razgovarao sa Dijanom Hrka i Uglješom Mrdićem: Zamolio ih da prekinu štrajkove glađu

Vučić telefonom razgovarao sa Dijanom Hrka i Uglješom Mrdićem: Zamolio ih da prekinu štrajkove glađu

Radio 021 pre 52 minuta
Vučić jutros razgovarao sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem: „Zamolio sam ih da zaustave štrajk glađu, da ne naškode sebi“…

Vučić jutros razgovarao sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem: „Zamolio sam ih da zaustave štrajk glađu, da ne naškode sebi“

Nedeljnik pre 52 minuta
Hrka za Nova.rs posle razgovora sa Vučićem

Hrka za Nova.rs posle razgovora sa Vučićem

Nova pre 7 minuta
Vučić tvrdi da je razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona bez komentara

Vučić tvrdi da je razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona bez komentara

Vreme pre 2 minuta
Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu

Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu

RTK pre 17 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Dijanom Hrkom

Vučić: Razgovarao sam sa Dijanom Hrkom

Vesti online pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaŠtrajk glađuSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

Vučić: Zabrinut sam za zdravlje Hrke i Mrdića, molim ih da prekinu štrajk glađu (VIDEO)

RTV pre 37 minuta
Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

N1 Info pre 52 minuta
Linta: Izjava Hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenje grupe ustaša licemerje

Linta: Izjava Hrvatske policije da nije bilo potrebe za privođenje grupe ustaša licemerje

RTV pre 52 minuta
Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

Kurti (Samoopredeljenje): Ni svi drugi zajedno protiv nas nisu nas mogli zaustaviti

Beta pre 47 minuta
Ministarstvo kulture osudilo inicijative za zabranu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru

Ministarstvo kulture osudilo inicijative za zabranu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru

RTV pre 22 minuta