Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je telefonom razgovarao s Dijanom Hrka i da je "zamolio" da prekine štrajk glađu u koji je stupila pre devet dana.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je majku mladića poginulog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, pozvao na sastanak u zgradi Predsedništva.

Predsednik Srbije je dodao da je telefonom razgovarao i sa poslanikom Srpske napredne stranke (SNS) Uglješom Mrdićem i da je i njega zamolio" da okončaju štrajk glađu.

"Razgovarao sam jutros telefonom s Dijanom Hrka i Uglješom Mrdićem. Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu a gospođu Hrka sam pozvao u Predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji su zabrinuti za njihovo zdravlje i molim se i nadam da će doneti odluku o prekidu štrajka", naveo je Vučić.

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u nesreći u Novom Sadu, štrajkuje glađu s zahtevom se utvrdi odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, da svi pritvoreni studenti budu pušteni na slobodu i da budu raspisani vanredni izbori.

(Beta, 10.11.2025)