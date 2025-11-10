Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Beta
Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je telefonom razgovarao s Dijanom Hrka i da je "zamolio" da prekine štrajk glađu u koji je stupila pre devet dana.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je majku mladića poginulog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, pozvao na sastanak u zgradi Predsedništva. Predsednik Srbije je dodao da je telefonom razgovarao i sa poslanikom Srpske napredne stranke (SNS) Uglješom Mrdićem i da je i njega zamolio" da okončaju štrajk glađu. "Razgovarao sam jutros telefonom s Dijanom Hrka i Uglješom Mrdićem. Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu a
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Beta pre 2 sata
Vučić tvrdi da je jutros telefon razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona mu poručila da ako je spreman da razgovara neka izađe

Vučić tvrdi da je jutros telefon razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona mu poručila da ako je spreman da razgovara neka izađe

Jugmedia pre 2 sata
Vučić razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona poručila: „Neću iči na noge predsedniku“

Vučić razgovarao sa Dijanom Hrkom, ona poručila: „Neću iči na noge predsedniku“

Vreme pre 2 sata
Oglasila se Dijana Hrka povodom Vučićevih navoda da ju je pozvao telefonom

Oglasila se Dijana Hrka povodom Vučićevih navoda da ju je pozvao telefonom

Luftika pre 2 sata
Vučić razgovarao telefonom sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem: Molim ih da prekinu štrajk glađu

Vučić razgovarao telefonom sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem: Molim ih da prekinu štrajk glađu

Sputnik pre 2 sata
Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrkom, ona izjavila da nije u stanju da da komentar jer se ne oseća dobro

Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrkom, ona izjavila da nije u stanju da da komentar jer se ne oseća dobro

Morava info pre 2 sata
Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Vučić telefonom razgovarao s Dijanom Hrka, zamolio je da prekine štrajk glađu

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađuSNSPredsednik SrbijeDijana Hrka

Politika, najnovije vesti »

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam na…

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam na međuparlamentarnoj saradnji

RTV pre 14 minuta
U Skupštini Srbije određena pauza, nastavak u 15 sati

U Skupštini Srbije određena pauza, nastavak u 15 sati

RTV pre 4 minuta
Rokvić (NPS): Savet REM-a mora biti garant da svaki građanin zna istinu

Rokvić (NPS): Savet REM-a mora biti garant da svaki građanin zna istinu

Beta pre 50 minuta
U Negotinu proglašene četiri izborne liste za predstojeće izbore

U Negotinu proglašene četiri izborne liste za predstojeće izbore

NIN pre 39 minuta
Ministarstvo kulture: Najava zabrane izložbe u Vukovaru nasrtaj na istorijsko sećanje

Ministarstvo kulture: Najava zabrane izložbe u Vukovaru nasrtaj na istorijsko sećanje

NIN pre 29 minuta