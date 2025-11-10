Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Košarkaši Hjuston Rokitsa savladali su kao gosti ekipu Milvoki Baksa rezultatom 122:115 posle preokreta u poslednjoj četvrtini.

Ovo je šesta pobeda Hjuston Rokitsa u devet odigranih mečeva, a Milvoki je pretrpeo četvti poraz i ima skor 6-4. Rokitsi su tokom prve četrvrtine uglavnom imali blagu prednost, ali je Milvoki taj deo igre ipak dobio sa 30:28. Od tog trenutka Janis i drugovi nisu ispuštali vođstvo, a gosti su najbliži preokretu bili na početku četvrte četvrtine, kada su prišli na 85:84. Milvoki je odbio taj nalet Hjustona, stekao je kasnije osam poena prednosti - 108:100, posle čega