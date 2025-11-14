Jelić (POKS): Vučićeva poseta Makronu poslednji pokušaj da kupi podršku Zapada za unutrašnje sukobe

Beta pre 3 sata

Pokret obnove Кraljevine Srbije (POКS) je ocenio jučerašnju posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj i njegov razgovor sa predsednikom Emanuelom Makronom, kao "poslednji pokušaj da se kupi podrška Zapada u unutrašnjim političkim sukobima".

"Vučić je spreman da rasproda sve što Srbija ima kako bi obezbedio podršku zapadnih lidera i ostao na vlasti do 2027. godine", kazao je predsednik POКS-a, Vladimir Jelić.

Povodom najave da će Srbija 15. decembra potpisati ugovor za izgradnju prve linije beogradskog metroa sa francuskom kompanijom Alstom, Jelić je naveo da se time zaobilazi uobičajena tenderska procedura i propisi o javnim nabavkama.

"To je nastavak koruptivne politike na štetu građana, kojom predsednik države kupuje naklonost uglednih zapadnih političara", rekao je Jelić u pisanoj izjavi.

Poručio je stranim zvaničnicima da će svi ugovori koji su sklopljeni do sada biti "podvrgnuti reviziji" nakon, kako je naveo, "uskorog pada režima".

"Strani državnici moraju da znaju da Aleksandar Vučić više nema politički kredibilitet da garantuje ispunjenje bilo kakvih dogovora. Preporučujemo im da to imaju u vidu kada sa njim razgovaraju", naveo je lider POКS.

(Beta, 14.11.2025)