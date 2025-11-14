Hamas predao još jedno telo Crvenom krstu u Gazi

U okviru primirja, Hamas je oslobodio 20 talaca, dok je Izrael oslobodio skoro 2,000 palestinskih zatvorenika Crveni krst vrši prenos tela izraelskoj vojsci unutar Pojasa Gaze Palestinski militantni pokret Hamas predao je telo Crvenom krstu u Gazi, nakon čega će biti predato Odbrambenim snagama Izraela (IDF).

IDF je saopštio da je Crveni krst obavestio vojsku da je preuzeo od Hamasa na jugu Gaze kovčeg sa telom i da se čini da je u njemu telo jednog od ubijenih talaca, prenosi Tajms of Izrael. Crveni krst sada nosi kovčeg izraelskoj vojsci unutar Pojasa Gaze, nakon čega bi trebalo da usledi manja ceremonija, koju će voditi vojni rabin. Ukoliko se pokaže da je u pitanju telo jednog od talaca ubijenog tokom ili nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, to znači da će u
