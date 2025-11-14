Vučić iz Pariza: Neću komentarisati izjave autoprevoznika Jaćimovića

Važno mi je i pozdravljam što je maloletni sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića prekinuo štrajk glađu, izjavio je večeras u Parizu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ne želi da komentariše šta govori jedan autoprevoznik, aludirajući na izjavu Jaćimovića da „sutra spremi aparat za pritisak, jer mu neće biti dobro“.

Moj pritisak je inače visok, ako on misli da je razlog moje sekiracije. Uvek verujem u svoj rad i ono što me najviše sekira i zbog čega imam dodatne zdravstvene probleme je kad sam nešto ne uradim, rekao je Vučić novinarima koji su pratili njegovu radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.