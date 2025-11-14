Vučić nakon sastanka u Parizu: Makron iskren saveznik, razgovarali smo o investicijama, vojnoj opremi i geopolitici

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić nakon sastanka u Parizu: Makron iskren saveznik, razgovarali smo o investicijama, vojnoj opremi i geopolitici
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je tri sata razgovarao sa predsednikkom Francuske Emanuelom Makronom i da je zadovoljan tim sastankom na kome su razgovarali o „svim strateškim stvarima“ koje su pred njima u narednom periodu. „Naravno govorili smo o evropskom putu Srbije da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimio i od nas zavisi, ali verujem da će i raspoloženje u Evropskoj uniji biti takvo da Srbiji bude omogućen taj napredak“,
