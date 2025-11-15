Šta ako rafinerija u pačevu zaista stane? Ovo su opcije: "Goriva na pumpama mora biti"

Goriva će biti iako bude problema sa Rafinerijom, a ključno je pronaći dugoročno rešenje, kaže sagovornik "Blic Biznisa" posle vesti da je odbijen zahtev kojim je tražena suspenzija sankcija za NIS.

Govoreći za "Blic Biznis" o mogućem uticaju sankcija na rad Rafinerije u Pančevu, Bojan Stanić, iz Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS kaže da je ključno da se obezbedi kontinuitet. „Funkcionisanje NIS-a je od vitalnog značaja. Ako bi došlo do kratkotrajne obustave, ne bi došlo do poremećaja na domaćem tržištu, jer bi veći uvoz derivata iz okruženja mogao da nadomesti manjak“, objašnjava Stanić. On navodi da