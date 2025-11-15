Šta ako rafinerija u pačevu zaista stane? Ovo su opcije: "Goriva na pumpama mora biti"

Alo pre 26 minuta
Šta ako rafinerija u pačevu zaista stane? Ovo su opcije: "Goriva na pumpama mora biti"

Goriva će biti iako bude problema sa Rafinerijom, a ključno je pronaći dugoročno rešenje, kaže sagovornik "Blic Biznisa" posle vesti da je odbijen zahtev kojim je tražena suspenzija sankcija za NIS.

Govoreći za "Blic Biznis" o mogućem uticaju sankcija na rad Rafinerije u Pančevu, Bojan Stanić, iz Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS kaže da je ključno da se obezbedi kontinuitet. „Funkcionisanje NIS-a je od vitalnog značaja. Ako bi došlo do kratkotrajne obustave, ne bi došlo do poremećaja na domaćem tržištu, jer bi veći uvoz derivata iz okruženja mogao da nadomesti manjak“, objašnjava Stanić. On navodi da
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Stigao odgovor od OFAC-a i nije dobar! Nis-u nije dozvoljen nastavak aktivnosti: Nema novih transakcija

Stigao odgovor od OFAC-a i nije dobar! Nis-u nije dozvoljen nastavak aktivnosti: Nema novih transakcija

Blic pre 41 minuta
Predsednik i ministri "bez sna" zbog SAD i NIS-a: Stručnjaci ističu – ništa nije iznenadno, urgentan je samo strah od Rusije…

Predsednik i ministri "bez sna" zbog SAD i NIS-a: Stručnjaci ističu – ništa nije iznenadno, urgentan je samo strah od Rusije

N1 Info pre 1 sat
Šta ako rafinerija u pačevu zaista stane? Ovo su opcije: "Goriva na pumpama mora biti"

Šta ako rafinerija u pačevu zaista stane? Ovo su opcije: "Goriva na pumpama mora biti"

Blic pre 46 minuta
Vučić se oglasio uoči sutrašnje sednice Vlade Srbije o sankcijama NIS-u: Evo šta je poručio građanima

Vučić se oglasio uoči sutrašnje sednice Vlade Srbije o sankcijama NIS-u: Evo šta je poručio građanima

Blic pre 1 sat
Šta čeka Srbiju nakon loših vesti o NIS-u: 7 mogućih scenarija i JEDAN HITAN PLAN AKCIJE

Šta čeka Srbiju nakon loših vesti o NIS-u: 7 mogućih scenarija i JEDAN HITAN PLAN AKCIJE

Telegraf pre 1 sat
Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Kurir pre 2 sata
Vučić i direktori javnih preduzeća na sednici Vlade o odgovoru OFAK-a

Vučić i direktori javnih preduzeća na sednici Vlade o odgovoru OFAK-a

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoPrivredna komora Srbije

Društvo, najnovije vesti »

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Danas pre 11 minuta
(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo…

(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo nastaviti normalnu vožnju"

Blic pre 41 minuta
Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa…

Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa slično nisu videli"

Blic pre 31 minuta
Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Danas pre 1 sat
Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Danas pre 1 sat