Hrka ponovo na infuziji, do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Beta pre 1 sat

Dijana Hrka koja štrajkuje glađu se oko 13.00 časova uputila da primi infuziju u jednoj beogradskoj privatnoj klinici.

Od njenog šatora u kojem je kod Doma Narodne skupštine u centru Beograda, do automobila su je u invalidskim kolicima dogurali veterani koji su sa njom od kad je pre četrnaest dana počela štrajk glađu.

Oni su joj i pomogli da uđe u automobil. Ispred i iza tog automobila je vozilo nekoliko motociklista (bajkera), javio je reporter Bete.

Kraj niza šatora, od kojih je jedan predviđen za nju, nalaze se građani koji daju podršku njenim zahtevima.

Hrka traži da se utvrdi istina o smrti njenog sina Stefana Hrke i još petnaest ljudi, koji su poginuli pri padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje izbora u Srbiji.

(Beta, 15.11.2025)

Povezane vesti »

Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu, oglasila se zdravstvena ustanova

Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu, oglasila se zdravstvena ustanova

Blic pre 1 sat
Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

NIN pre 44 minuta
Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

RTV pre 1 sat
Dijana Hrka krenula da primi infuziju: Do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Dijana Hrka krenula da primi infuziju: Do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Nedeljnik pre 2 sata
Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Dijana Hrka ponovo primljena u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Sputnik pre 1 sat
Oglasila se privatna bolnica o stanju Dijane Hrke: Ponovo primljena zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Oglasila se privatna bolnica o stanju Dijane Hrke: Ponovo primljena zbog pogoršanog zdravstvenog stanja

Euronews pre 1 sat
Hrka ponovo na infuziji, do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Hrka ponovo na infuziji, do automobila je u invalidskim kolicima dogurali veterani

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Štrajk glađuDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor - pravda za Srbiju

Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor - pravda za Srbiju

Beta pre 4 minuta
RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

Beta pre 19 minuta
Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Kurir pre 24 minuta
"Treba da budu svesni da deca koja su sada drugi razred, i sledeće godine mogu da budu drugi razred": Dejan Vuk Stanković o…

"Treba da budu svesni da deca koja su sada drugi razred, i sledeće godine mogu da budu drugi razred": Dejan Vuk Stanković o blokadi Pete beogradske gimnazije

Blic pre 24 minuta
"Njihove razmirice ne moramo da plaćamo mi": Vuk Stanković za Blic TV o NIS-u: Nije iznenađenje što traže izlazak Rusa

"Njihove razmirice ne moramo da plaćamo mi": Vuk Stanković za Blic TV o NIS-u: Nije iznenađenje što traže izlazak Rusa

Blic pre 9 minuta